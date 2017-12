Neurosearch er formentlig fortid på børsen i København senest i 2018, efter at selskabet nu er kommet så langt med sine afviklingsplaner, at sidste fase kan indledes.



Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen tirsdag morgen.



- Det kan herved oplyses, at samtlige væsentlige udestående forpligtelser er - eller er i færd med at blive - afviklet, skriver Neurosearch i meddelelsen.



De tilbageværende aktiver i Neurosearch er nu en kassebeholdning på 75 mio. kr., en mindre aktiepost i selskabet Atonomics og et skattemæssigt underskud på omtrent 1,6 mia. kr., som kan fremføres uden begrænsninger.



Derudover er der chance for mulige milepælsbetalinger fra Teva Pharmaceuticals på i alt 55 mio. kr., som forfalder, hvis lægemiddelkandidaten Huntexil, der tidligere var en del af Neurosearch' portefølje, opnår markedsføringstilladelse. Neurosearch påpeger dog, at selskabet ikke har nogen indsigt i Tevas fremtidige udviklingsplaner for Huntexil.



Derfor leder Neurosearch nu inden for de kommende måneder efter kandidater til at købe selskabet, men hvis en sådan ikke er fundet inden forårets ordinære generalforsamling, vil bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at Neurosearch i stedet likvideres, og at provenuet herefter udloddes til aktionærerne.



Uanset hvad løsningen bliver, er Neurosearch dermed på vej mod en afnotering fra fondsbørsen i København senest i løbet af næste år.



/ritzau/FINANS