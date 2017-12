Det skriver medierne: Trygs køb af Alka udløser frygt for prisstigninger

Tryg garanterer efter købet af konkurrenten Alka, at kunderne i Alka kan beholde deres fordelagtige forsikringer i fem år. Men derefter kan højere afkastkrav i Tryg og manglen på lavpriskonkurrence bane vej for prisstigninger, forudser analytiker og Forbrugerrådet samstemmende. Læs historien her Lauritz.coms ejer, Bengt Sundstrøm, er ikke bare ramt af et større oprør i selskabets ledelse. Kravene til et lån på omkring en kvart milliard kroner kan bringe auktionshuset i alvorlige problemer, hvis selskabets økonomiske deroute fortsætter. Læs historien her Jysk-ejer Lars Larsen er klar til at bøje sin hidtidige strategi og indgå samarbejde med lokale partnere for at få succes på markedet i Kina. Det kinesiske marked har drillet Jysk i næsten et tiår. Læs historien her Topchefen i Tryg Forsikring, Morten Hübbe, har cementeret selskabets førerposition med købet af Alka Forsikring, hvor direktør Henrik Grønborg er i front. Hübbe er frisk på flere opkøb. Læs historien her.

Nationalbanken gik hårdt til finanscheferne på Finans Danmarks årsmøde. Lars Rohde opfordrede dem til at lægge til side, så der er mere at tære af, hvis en ny krise opstår. Det skyldes, at bankerne er begyndt at løbe en større risiko, når de låner penge ud. Læs historien her Danmarks bioteksucces Genmab presses på aktiekursen, da flere rivaler til godt sælgende kræftmedikament er på vej til markedet. Men topchef Jan van de Winkel maner til ro og siger, at konkurrenterne er velkomne. Læs mere her. Selskabet Arcane Tinmen sælger millionvis af plastlommer til samlekort hvert år, og nu sælger stifteren mere end halvdelen af selskabet til en amerikansk kapitalfond. Læs mere her.

/ritzau/FINANS