Roskilde Bank-sagen skal i Højesteret

Finansiel Stabilitet har ikke opgivet at få erstatning fra den tidligere ledelse i Roskilde Bank.



Den tidligere ledelse blev ellers i november i Østre Landsret frifundet for et erstatningskrav på en milliard kroner fra Finansiel Stabilitet, der overtog resterne efter banken, da den kollapsede under finanskrisen.



"Vi forventer at få et bedre økonomisk resultat i Højesteret, altså at få tilkendt en erstatning. Det er derfor, vi anker," siger direktør Henrik Bjerre-Nielsen.



Han fortæller, at det nye krav lyder på 375 millioner kroner, da man har valgt ikke at anke frifindelsen af revisionsfirmaet EY og en tidligere direktør.



/ritzau/