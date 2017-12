Tidligere havnechef fra Vejle anklaget for mandatsvig

En tidligere havnechef for Vejle Havn bliver tiltalt for mandatsvig for sammenlagt 21.500 kroner, oplyser Sydøstjyllands Politi.



Anklagemyndigheden har samtidig vurderet, at der i en række andre forhold ikke er grundlag for at rejse tiltale mod manden.



Han nægter sig skyldig, også i de forhold han nu er tiltalt for.



Samtidig med at der nu rejses tiltale mod den tidligere havnechef, dropper anklagemyndigheden sigtelserne mod to andre ansatte på havnen.



De har været sigtet for underslæb, men anklagemyndigheden rejser ikke tiltale, fordi det ser ud til, at en straffesag imod dem ikke vil ende med, at de bliver dømt.



I forbindelse med den såkaldte Vejle Havn-skandale har der fra begyndelsen været talt om frås med skattekroner i millionklassen.



Men sagen er altså endt med at handle om langt mindre.



Dyre rejser og vingaver



Det var Vejle Kommune, der tilbage i 2015 meldte sagen til politiet. Det skete, efter at en revisionsrapport gav anledning til løftede øjenbryn.



Anmeldelsen drejede sig om administrationen af havnens økonomi, navnlig udgifter til dyre vingaver og rejser på businessclass.



Tilbage i april besluttede anklagemyndigheden at lukke efterforskningen mod to forhenværende bestyrelsesformænd og to forhenværende næstformænd.



Nu har anklagemyndigheden så taget stilling til resten af sagen og alene rejst tiltale mod den tidligere havnechef.



Hans sag skal behandles af Retten i Kolding.



Sydøstjyllands Politi fortsætter efterforskningen af en anmeldelse af, at en hemmeligstemplet medarbejderrapport om eventuelt misbrug af offentlige midler skulle være lækket til DR, oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.



/ritzau/