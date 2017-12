Stine Bosse bliver formand for stor udviklingsorganisation efter fusion

De to velgørenhedsorganisationer Børnefonden og Plan Danmark har valgt at slå sig sammen.



Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.



Den nye organisation kommer til at hedde Plan Børnefonden.



Den bliver en del af den globale organisation Plan International og bliver ifølge eget udsagn den største privatfinansierede udviklingsorganisation i Danmark med næsten 70.000 fadderskaber og sponsorater.



"Vi fusionerer, fordi vi har et formål om at gøre mest muligt i Vestafrika for de penge, vi samler ind. For at gøre det mest effektivt, så handler det om at samle kræfterne og være én stor og stærk indsamlingsorganisation i Danmark," siger bestyrelsesformand Stine Bosse.



Ud over faddere og sponsorer over hele Danmark er Plan Børnefondens udviklingsarbejde finansieret af Danida, EU, fonde og donationer fra virksomheder.



Der vil blive nedlagt stillinger



I første omgang skal der ikke nedlægges stillinger. Men det kommer til at ske på et tidspunkt, fortæller Stine Bosse.



"Det kommer ikke til at ske fra dag et, men over tid skal vi nedlægge nogle stillinger. Vi regner med en fredelig proces, men man kan ikke frigøre penge uden at nedlægge stillinger," siger hun.



Børnefondens nuværende adm. direktør, Bolette Christensen, fratræder sin stilling alene som konsekvens af fusionen.



Gwen Wisti, adm. direktør i Plan Danmark, bliver adm. direktør i Plan Børnefonden.



Den nye organisation har allerede lavet et estimat over, hvor mange stillinger der skal nedlægges. Men det tal ønsker man på nuværende tidspunkt ikke at gå ud med.



Børnefonden har i mere end 45 år arbejdet i nogle af verdens allerfattigste lande. Fondens arbejde gavner hvert år tre millioner mennesker primært i Vestafrika.



Plan arbejder i flere end 70 lande og nåede i 2016 ud til 32 millioner børn.



Den nye organisation Plan Børnefonden bliver en del af Plan International, som er en af verdens største ikkestatslige udviklingsorganisationer med en årlig omsætning på 6,3 milliarder kroner sidste år.



