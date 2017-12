Medicinalvirksomheden ALK-Abelló har en ambition om at gøre det amerikanske marked til virksomhedens største, og det skal den nye strategiplan hjælpe med.I første omgang vil det koste et større beløb, da der skal investeres i at få bygget en stærk organisation op i landet, hvor ALK nu er herre i eget hus, efter at partneren Merck besluttede at opsige samarbejdet.- Det er det største og vigtigste marked og et marked, man skal lykkes på som farmaselskab. Det har vi ikke prioriteret før. Det gør vi nu, og det vil vi gøre ordentligt, siger Carsten Hellmann, der er administrerende direktør, til Ritzau Finans, og afviser at sige noget nærmere om tidshorisonten for udviklingen.I juli 2016 kom Merck med en chokmelding om, at det havde valgt at droppe samarbejdet og derfor ville levere salgs- og distributionsrettighederne til ALK's tabletbaserede allergivacciner tilbage.INVESTERING PÅ EN MILLIARD I USADen nye strategi, som selskabet har annonceret mandag morgen, består af fire elementer, hvor det ene er en investering på cirka 1 mia. kr. over en treårig perioden for at "lykkes" i Nordamerika.Og opbygningen af en stærk organisation og investeringer er derfor nødvendige på markedet. Ifølge direktøren har virksomheden, der producerer allergimedicin i form af vacciner og tabletter, allerede ansat 80 mennesker i USA i år.De nye investeringer vil primært gå til at bygge salgs- og markedsføringsorganisationen op i USA og at færdiggøre de kliniske studier, der kræves, for at få tabletporteføljen på plads.- Det handler om at få bygget den amerikanske organisation op og at lave kliniske studier, der understøtter det amerikanske marked, siger han.- Vi har allerede gjort noget af det. Vi har ansat folk, bygget organisationen op, og de omkostninger, du ser nu, er den årlige effekt. Vi har også igangsat de kliniske studier, og det er også den årlige effekt. Derudover har vi fremrykket lanceringen af Odactra, så omkostningerne rammer tidligere, fortsætter han.- Det er ikke noget, der kommer oveni de her omkostninger på 1 mia. Hvis man ansætter 80 mand løbende, har man jo effekten af to-tre måneders løn i år. Men vi har stadig flere investeringer, og vi har ikke taget omkostningerne til studierne og andre ting, så det er noget, vi gør nu, siger Carsten Hellmann.MÅL OM 5000 NYE PATIENTERDen administrerende direktør oplyser, at der er omkring 3 mio. mennesker i USA, der burde få immunterapi. Alligevel er målet at få bare 5000 nye patienter på det amerikanske marked næste år.- Vi er på ingen måde overambitiøse, men det er, fordi vi gerne vil gøre det ordentligt. Vi skal sikre, at allergilægerne i USA går ind og udvider forretningen og tager tabletporteføljen ind. Når først det er på plads, er der et stort potentiale. Det er på den lange bane og ikke for at gøre aktiemarkedet glad på den korte bane, siger Carsten Hellmann.En væsentlig barriere for ALK's succes har været, at de amerikanske allergilæger tjener penge på selv at blande deres injektionsbaserede allergivacciner og derfor potentielt selv rammes på pengepungen, hvis de i stedet lader patienterne tage ALK's tabletvacciner.Derfor vil selskabet også som en del af strategien gå efter at arbejde tættere sammen med allergilægerne og på den måde få produkterne gjort til en fast del af lægernes forretning./ritzau/FINANS