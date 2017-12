Billund Lufthavn kan se frem til passagerrekord i 2017

Igen i år har flere passagerer rejst til og fra Billund Lufthavn, og der er nu udsigt til, at lufthavnen slår sidste års rekordniveau.



Det skriver branchesitet Check-in.



I årets første 11 måneder kan Billund Lufthavn fremvise en samlet passagervækst på 8,9 pct. til 3,18 mio. passagerer, efter at lufthavnen sidste år rundede 3 mio. passagerer for første gang.



Dermed er rekorden allerede nået, og samlet ventes det ifølge branchesitet, at antallet af passagerer samlet vil nå op på 3,4 mio., når decembertrafikken tælles med. Det er særligt udenrigstrafikken, der har udviklet sig stærkt i år, mens chartertrafikken kun har rykket lidt på sig, og indenrigstrafikken er faldet.



For Aalborg Lufthavn ser det ud til, at rekordniveauet fra sidste år vil blive fastholdt, skriver Check-in.



Sidste år havde den nordjyske lufthavn i alt 1,52 mio. passagerer, og i årets første 11 måneder har 1,41 mio. passagerer rejst gennem den nordjyske lufthavn.



Færre passagerer har benyttet Aarhus Lufthavn indtil videre i år, og ved udgangen af november havde lufthavnen haft samlet 345.854 mio. passagerer. Når december tælles med, er der udsigt til en tilbagegang på 2,5 pct., skriver Check-in.



Til sammenligning var der i 383.154 passagerer, der benyttede lufthavnen i 2016.



/ritzau/FINANS