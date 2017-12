USA's største apotekerkæde vil lave milliardfusion med sygekasse

Relateret indhold Artikler

CVS Health, der ejer apoteker og rådgiver sygekasser i USA, vil købe den amerikanske sygekasse Aetna for et beløb på 67,5 mia. dollar, svarende til omkring 422,66 mia. kr.



Ifølge Bloomberg News vil et opkøb skabe en gigant inden for sundhedssektoren, der vil kunne håndtere alt lige fra forsikringer til fysiske apoteker. Handlen vil samtidig være blandt de største fusioner inden for branchen i flere årtier.



Apotekerkæden, der er den største i USA, har afgivet et bud på 207 dollar per aktie for Aetna - herunder vil 145 dollar blive betalt kontant, mens det resterende beløb vil blive afregnet i aktier, oplyste selskaberne i en meddelelse søndag.



Ifølge nyhedsbureauet er budprisen 29 pct. højere end Aetnas aktiekurs den 25. oktober, hvor der begyndte at gå rygter om, at de to selskaber var i forhandlinger.



Handlen ventes at blive gennemført i andet halvår af 2018.



Aetna-aktien sluttede fredag 0,4 pct. højere i 182 dollar, mens CVS Health lukkede 1,9 pct. lavere i 75,12 dollar, før nyheden om buddet blev annonceret,



/ritzau/FINANS