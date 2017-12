Investeringsøkonom: Ledelsesflugt gør ondt værre for Lauritz.com

Det gældsplagede og problemramte Lauritz.com har fredag aften mistet sin administrerende direktør og tre ud af syv bestyrelsesmedlemmer grundet uenigheder om "ledelsesstilen".



Masseflugten skete midt i en periode, hvor Lauritz.com kæmper med stor gæld og underskud. Investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen råder investorer til at holde nallerne fra aktier i selskabet.



"Lauritz.com står i en problematisk situation."



"Og det faktum, at næsten halvdelen af bestyrelsen og den direktør, der var udset til at redde selskabet, er gået fra borde, gør ikke situationen bedre," siger Per Hansen.



Den nu forhenværende direktør Erik Nordberg, der tiltrådte fjerde september, blev præsenteret som ham, der skulle sætte skub i salget.



Og den mest prominente af de bestyrelsesmedlemmer, der har forladt bestyrelsen, Henrik Blomquist, er samtidig administrerende direktør for Bure Equity, Lauritz.coms næststørste aktioner med 11,3 procent af aktierne.



Siden Lauritz.com kom på børsen i sommeren 2016 er der kommet næsten ene dårligt nyt frem om selskabet.



Selskabet har været ramt af historier om fusk på selskabets auktioner og er plaget af vigende salg og underskud.



Det samtidig med, at selskabet har en stor gæld på over 250 millioner kroner. Den bliver presset i 2018 og forfalder i 2019.



"Problemet for dem er, at de har for meget gæld og for lav indtjening. Og de har ikke rigtigt noget, de kan sælge for at skrabe penge sammen."



"Når man tjener for få penge, og ikke har mulighed for at få tilført kapital, så står man i en situation, hvor man ikke nødvendigvis selv er herre over sin egen skæbne," siger Per Hansen.



Skal Lauritz.com redde sig via et aktiesalg, så vil det sandsynligvis betyde, at stifter og bestyrelsesformand Bengt Sundström og hans kone Mette Sundström skal afgive kontrollen med selskabet. De sidder sammenlagt på 60,5 procent af aktierne.



Per Hansen vil dog ikke råde nogen til at købe aktier i Lauritz.com, hvis aktier siden børsnoteringen er faldet med 66,1 procent.



"Der er ingen ræson i at købe Lauritz.com-aktier lige nu. Det eneste, vi ved, er, at vi ikke ved, hvad der skal ske."



"Måske kommer der en løsning, hvor de nuværende ejere bliver nødt til at give slip, og først der, mener jeg Lauritz.com er til at investere i igen. Men vi ved det ikke."



"Man må sige, at med det vi ved nu, så var børsnoteringen af Lauritz.com en stor fejl," siger investeringsøkonom hos Nordnet Per Hansen.



/ritzau/