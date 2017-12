Efter få måneder: Lauritz.com skiller sig af med topchef

Efter knap to måneder mister onlineauktionshuset Lauritz.com nu topchef Erik Nordberg.Det sker efter gensidig aftale, meddeler selskabet fredag aften til fondsbørsen.Erik Nordberg forlader Lauritz.com øjeblikkeligt. "Desværre har vi oplevet forskelligheder i ledelsesstilen, hvilket ikke har været muligt at nå til enighed om. Derfor er det i Lauritz.coms bedste interesse, at Erik Nordberg forlader selskabet," udtaler selskabets bestyrelsesformand Bengt Sundström.Driftsdirektøren Henrik Engmark bliver konstitueret adm. direktør og Lauritz.com går nu i gang med at finde en ny topchef.Erik Nordberg blev ansat i juli og havde første arbejdsdag 4. september. Han kom fra en stilling som adm. direktør for nyhedsmediet Mitt I.Samtidig med udskiftningen på topchefposten mister Lauritz.com også tre bestyrelsesmedlemmer.Det er Petra von Rohr, Henrik Blomquist og Josephine Salenstedt, der har valgt at forlade deres bestyrelsesposter med øjeblikkelig virkning. Ifølge meddelelsen skyldes det "forskellige syn på, hvordan selskabet skal drives."I starten af november viste Lauritz.coms regnskab for tredje kvartal, at selskabet hiver færre penge hjem på onlineauktioner. I tredje kvartal havde selskabet handlet varer for 170 mio. kr., hvilket var 10 pct. lavere end i samme periode sidste år.Også den egentlige omsætning faldt. I tredje kvartal omsatte handelsplatformen for 32 mio. kr., hvor de i juli-september sidste år omsatte for 41 mio. kr.Det fik Erik Nordberg til at efterlyse en ny strategi og i forbindelse med den blev finansdirektøren udskiftet.