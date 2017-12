Maersk Line-chef: Overtagelse af Hamburg Süd er sket efter planen

Selv om Maersk Line har skullet opnå myndighedsgodkendelse flere steder i verden til at overtage Hamburg Süd, er det sket uden de store overraskelser undervejs.



Sådan lyder det fra Søren Toft, der er driftsdirektør i Maersk Line, efter at rederiet torsdag fik de sidste brikker på plads i opkøbet af tyske Hamburg Süd.



"Overtagelsen er gået, som vi havde ventet. Det er ikke sket uden hårdt arbejde, men er gået efter planen," siger Søren Toft.



Opkøbet blev annonceret for præcis et år siden, og allerede dengang regnede Maersk Line med at kunne lukke transaktionen hen imod slutningen af 2017.



I slutningen af april fulgte en endelig købsaftale, hvorefter rederiet ventede, at de næste seks til ni måneder ville gå med at indhente myndighedsgodkendelser.



"Det har vi egentlig opnået, så vi er rigtig glade og tilfredse, og Hamburg Süd er et meget vigtigt skridt i vores strategiplan," siger Søren Toft.



Lokale betingelser passer med planen



I forbindelse med myndighedsgodkendelserne er Maersk Line blevet mødt med visse betingelser i flere lande. Blandt andet har man i Sydkorea krævet, at Maersk Line og Hamburg Süd skal trække sig ud af deres rederialliancer på ruter fra Fjernøsten til og fra Mellemamerika, Caribien og den sydamerikanske vestkyst.



I det store og hele er myndighedernes betingelser dog ikke kommet bag på Maersk Line, fortæller direktøren.



"Vi har ikke været overraskede på den store linje. Det er klart, at der er blevet brugt meget tid på at finde frem til en løsning, men i sidste ende er det et faktum, at de beder os venligt om at træde ud af forskellige samsejlingsaftaler på den operationelle bane - og det har ikke overrasket os."



"Det passer også fint med vores egne planer, fordi i et marked som Latinamerika, hvor de primært har bedt os om at træde ud, har vi en samlet størrelse, der gør, at vi kan sætte det mest konkurrencedygtige netværk for vores kunder sammen."



"Vi har i processen så måttet sælge Mercosul. Det var også forventet, at vi skulle det. Men vi er glade for at have overtaget Alianca (selskab under Hamburg Süd, red.), som er markedslederen på cabotage-markedet," siger Søren Toft.



Adspurgt om myndighedskravene påvirker den overordnede forretningsplan om at hente synergieffekter fra overtagelsen af Hamburg Süd, svarer direktøren, at det ikke er tilfældet.



"Vi har med torsdagens meddelelse også bekræftet synergierne på 350 til 400 mio. dollar mod slutningen af 2019."



"Faktisk har myndighederne heller ikke bedt os om at reducere vores størrelse, men i stedet bedt os om ikke at have operationelle samarbejder med andre partnere end vores egne – om man så må sige – søsterselskaber," siger Søren Toft.



/ritzau/FINANS