Vestas vinder ordre på 70 megawatt i USA

Den danske vindmølleproducent Vestas har vundet en ordre med en samlet kapacitet på 70 megawatt (MW) i USA.



Det er Midamerican Energy Company, der står bag ordren, som indebærer levering af selskabets V110-vindmøller med en kapacitet på 2 MW hver til et projekt i Iowa, der har en kapacitet på 2000 megawatt. Det oplyser Vestas i en pressemeddelelse.



Vindmøllerne vil blive produceret på Vestas' fabrikker i Colorado, og selskabet venter, at leveringen vil ske i andet kvartal i 2018.



I meddelelsen fremhæver vindmølleproducenten, at ordren er omfattet af den amerikanske støtteordning til vindenergi, PTC, som i øjeblikket debatteres i Kongressen i USA i forbindelse med udarbejdelsen af en skattereform.



Ordren indebærer desuden en "flerårig" serviceaftale i Vestas' dyreste prisklasse, AOM 5000.



/ritzau/FINANS