Chr. Hansen-topchef tildeles og sælger aktier til flere millioner

Cees de Jong, administrerende direktør hos Chr. Hansen, har fået tildelt 14.972 aktier i ingredienskoncernen for siden at sælge dem igen.



Tildelingen sker som led i "2014 Matching Shares"-programmet i Chr. Hansen Holding A/S, fremgår det af en meddelelse til fondsbørsen.



De 14.972 aktier er efter tildelingen blevet solgt af Chr. Hansen-topchefen, som sælger dem til 552,90 kr. stykket. Det svarer til en samlet værdi på omkring 8,3 mio. kr.



Cees de Jong meddelte forleden, at han snart vil være fortid i Chr. Hansen, da han vil bruge mere tid med sin kone og øvrige familie i Holland. Han forbliver dog i selskabet, indtil en afløser er fundet.



/ritzau/FINANS