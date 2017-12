Mærsk: Fransk rival intensiverer konkurrencen på de europæiske ruter

Mærsk kan se frem til mere koordineret konkurrence på de mindre europæiske containerruter til søs.



Franske CMA CGM, som i forvejen er Maersk Lines største rival på globalt plan målt på containerkapacitet, slår nemlig to datterselskaber sammen på det europæiske område.



Det er MacAndrews, der har været en del af CMA CGM siden 2002, samt OPDR, som franskmændene købte til for to år siden, som fremover skal drives som ét rederi - under førstnævntes navn og med hovedsæde i Hamborg.



- Foreningen af disse to selskaber specialiseret i intra-europæisk transport giver CMA CGM-gruppen mulighed for at styrke sit multimodale (på tværs af flere transportformer, red.) tilbud i Europa, især takket være de komplementerende geografiske områder dækket af MacAndrews og OPDR i dag, skriver selskabet i en meddelelse.



Det nye MacAndrews-rederi bliver dermed en større rival til Mærsks Seago Line, som er et feederrederi med fokus på de korte europæiske ruter.



/ritzau/FINANS