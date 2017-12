Norden: Norsk aktionær vil sælge alle aktier for 600 mio kr

Relateret indhold Artikler

Det norske selskab Rasmussengruppen vil af med alle sine aktier i rederiet Norden.



Selskabet har sat 4,87 mio. aktier - svarende til 11,5 pct. af aktierne i Norden - til salg gennem en såkaldt accelereret bookbuilding, der er henvendt mod institutionelle investorer som pensionskasser eller fonde.



Det fremgår af en meddelelse fra finanshuset Pareto Securities, der skal stå for aktiesalget.



Aktieposten har en værdi af 618 mio. kr. baseret på lukkekursen torsdag for Norden-aktien, men det ses ofte, at der bliver givet en smule rabat, når en investor sælger en større aktiepost.



/ritzau/FINANS