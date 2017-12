Vestas: Forslag i Senatets skatteplan kan ramme branchen

Selv om Senatet i USA ikke har lagt op til at skære i støtteordningen PTC, der giver skatterabat til vind- og solenergi, så indeholder den alligevel et element, som kan risikere at ramme branchen.



Det skriver Washington Post.



Senatets budgetudvalg stemte tirsdag for sin version af en skattepakke, hvor PTC-ordningen ikke var en del af forslaget, men til gengæld er der i forslaget en ny skat kaldet Beat, som kan ramme investeringerne.



Skatten har til formål at modvirke, at selskaber flytter overskud og job ud af USA.



Ifølge Washington Post har praksis normalt været, at en udvikler af for eksempel en vindpark finder en stor partner til at hjælpe med finansieringen af projektet.



Det kan for eksempel være multinationale selskaber med en høj skattebyrde som Google eller Goldman Sachs, og de får til gengæld skatterabatten sendt i deres retning, hvilket letter deres skatteregning i USA.



Beat-skatten kan dog fortolkes på den måde, at for hver dollar et selskab får tildelt i PTC-støtte, kan regeringen opkræve en ekstra dollar i Beat-skat, hvilket vil udviske støtten til vedvarende energi i fremtiden.



"Den måde, skatten er beregnet på, kan trække den skatterabat tilbage, amerikanske selskaber fik, når de tidligere har investeret i vedvarende energi," skriver Keith Martin, der er skatteadvokat for Norton Rose Fulbright, i en kommentar ifølge Washington Post.



De amerikanske brancheorganisationer American Wind Energy Association (AWEA), Solar Energy Industries Association og American Council On Renewable Energy har skrevet et fælles brev til senatorerne i Senatet.



Her opfordrer de til, at Beat-skatten bliver ændret, så den ikke rammer investeringer i vedvarende energi.



"Mens vi er taknemmelige for, at Senatets skatteudspil lader de nuværende skatterabatter for vind- og solenergi være uændret, så vil Beat-skatten underminere vores mulighed for at bruge skatterabat på vedvarende energi," skriver de i brevet, der er dateret 29. november.



Det andet politiske kammer i Kongressen, Repræsentanternes Hus, har allerede stemt sit forslag til en skattepakke igennem, og det indeholder en beskæring af selve PTC-ordningen.



Her var forslaget at sænke skatterabatten med næsten en tredjedel til 15 dollar per megawatt-time. Samtidig er der også hårdere krav til, hvor hurtigt vindparkerne skal opføres for at få del i skatterabatten.



/ritzau/FINANS