Mærsk gennemfører køb af Hamburg Süd

A.P. Møller-Mærsks containerrederi, Maersk Line, har endelig fået alle brikker til at falde på plads, så det kan gennemføre købet af konkurrenten Hamburg Süd.



Købet blev annonceret den 28. april og er gennemført torsdag.



"Som tidligere meddelt forventes købet fra 2019 at give årlige driftssynergier på ca. 350-400 mio. dollar, primært fra integration og optimering af rutenetværk samt bedre udnyttelse af terminalkapaciteten i APM Terminals," skriver Mærsk i en meddelelse.



Rederiet venter at bogføre transaktions- og integrationsomkostninger fra købet på 70 mio. dollar i 2017.



2017-forventningerne til det underliggende resultat, der opgøres før transaktions- og integrationsomkostninger, påvirkes ikke af overtagelsen af Hamburg Süd.



/ritzau/FINANS