Vestas får mindre ordre i Italien - skal udskifte gamle vindmøller

Vestas har vundet en ordre på 53 megawatt (MW) i Italien, hvor selskabets vindmøller skal erstatte gamle møller, der har aftjent deres værnepligt.



Vestas skal levere 16 møller med en kapacitet på 3,3 MW hver til to vindparker, der skal erstatte 59 vindmøller, som har en kapacitet på 0,6 MW.



Kunden er F2i, der en del af selskabet Edison/EDF, oplyser Vestas i en pressemeddelelse. Møllerne skal efter planen leveres i tredje kvartal næste år.



Markedet for udskiftning af møller forventes at vokse de kommende år. Jyske Bank skrev i en analyse tidligere i år, at 18.000 MW af den installerede kapacitet på verdensplan er 15-20 år gammel, og den andel ventes at vokse til 33.000 MW i 2020.



Vestas annoncerede en lignende ordre i Østrig tidligere i november.



/ritzau/FINANS