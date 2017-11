Bryggerigigant lagde hindringer for billige øl - får løftet pegefinger

Relateret indhold Artikler

Den belgiske bryggerigigant Anheuser-Busch Inbev har været i søgelyset hos EU-Kommissionen, og bryggeriet er mistænkt for at have udnyttet sin markedsposition til at forhindre import af billige øl til Belgien.



AB Inbev, der er verdens største bryggeri, har en meget stærk markedsposition i Belgien, hvor de mest populære mærker er Leffe og Jupiler.



De to mærker bliver også solgt i Holland og Frankrig, men det sker til lavere priser end i Belgien, fordi der er mere konkurrence blandt bryggerierne, og det er netop de billigere øl, der har været kernen i sagen.



EU-Kommissionen er efter en foreløbig undersøgelse nået frem til, at AB Inbev aktivt prøvede at gøre det mindre attraktivt for grossister og supermarkeder i Belgien at købe øl i Frankrig og Holland.



For eksempel skulle AB Inbev have fjernet fransk og hollandsk tekst fra øldåserne i Holland, så de var sværere at sælge i de dele af Belgien, hvor der bliver talt henholdsvis fransk og hollandsk.



Derudover er bryggerigiganten mistænkt for at have haft begrænsninger for, hvor mange øl hollandske supermarkeder kunne købe, hvis der var en chance for, at øllene kunne blive importeret til Belgien.



Supermarkederne i Holland fik heller ikke samme mulighed for at deltage i kampagner som belgiske.



Denne praksis skal ifølge EU-Kommissionen have stået på siden 2009.



- Belgiske forbrugere kan have betalt mere for deres favoritøl. Vores foreløbige undersøgelse viser, at AB Inbev med vilje har forhindret import af billigere øl fra Frankrig og Holland til belgiske forbrugere.



- En sådan praksis er i strid med EU's konkurrenceregler, fordi det forhindrer forbrugerne fordelene ved det indre marked - frit valg og lavere priser.



- AB Inbev har nu mulighed for at svare på vores bekymringer, siger Margrethe Vestager, EU's konkurrencekommissær, i en meddelelse.



EU-Kommissionen startede undersøgelsen af AB Inbevs praksis sidste år. Det belgiske bryggeri har nu mulighed for at give et svar på anklagerne til kommissionen, ligesom det har mulighed for bede om en høring.



Det endelig resultat af undersøgelsen kan betyde, at AB Inbev bliver pålagt at betale en bøde og ændre sin forretningspraksis.



/ritzau/FINANS