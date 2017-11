Columbus-topchef: Vil holde lidt igen med opkøb efter iStone-handel

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

De seneste år har it-selskabet Columbus købt en lang række selskaber i både Europa og USA, men efter købet af den svenske it-servicevirksomhed iStone vil ledelsen holde lidt mere igen.



Torsdag annoncerede det danske selskab købstilbuddet på samtlige aktier, og Thomas Honoré, der er administrerende direktør i Columbus, fremhæver, at købet af iStone er større end de tidligere opkøb.



- Så det skal vi bruge lidt mere tid på at tygge igennem og få integreret. Nu skal vi lige have integreret den her virksomhed, og så må vi se, hvad der bliver plads til. Det vil ske løbende over de næste to til tre år, siger han til Ritzau Finans.



I januar i år annoncerede Columbus opkøbet af den amerikanske it-servicevirksomhed Tridea Partners, og sidste år bød på køb af eksempelvis britiske Cambridge Online Systems, den amerikanske konsulentvirksomhed CSG og danske Systemholding. I 2015 kom Sherwood Systems til, og det samme gjorde MW data og Interdyn BMI.



Inden for den nærmeste fremtid vil det danske it-servicehus træde en smule på bremsen, når det kommer til opkøbsaktiviteten, men jagten vil ikke stoppe helt.



- Vi vil holde lidt igen, men der kan godt komme andre opkøb. Vi har ikke sagt, at fordi vi gør det her, så kan vi ikke gøre noget andet. Selvfølgelig vil ledelsens fokus være på at få integreret og at høste synergierne i den her transaktion på den korte bane, siger Thomas Honoré.



Købsprisen for de første 51 pct. af aktierne er aftalt til 230 mio. svenske kr., mens de resterende 49 pct. købes successivt i årene 2018, 2019 og 2020 til en gennemsnitlig EBITDA-multipel på 11.



Prisen er dermed afhængig af de økonomiske resultater i selskabet. Ifølge direktøren er købet af den svenske virksomhed ikke bare stort, men også vigtigt for Columbus.



- Det er et niveauskifte for Columbus. Vi bliver med ét slag 50 pct. større. Det er et meget vigtigt opkøb, siger han.



iStone venter i 2017 at omsætte for omkring 800 mio. svenske kr. og generere et driftsresultat (EBITDA) i niveauet 41 mio. svenske kr. For 2018 venter Columbus, at den tilkøbte virksomhed vil bidrage med en omsætning i niveauet 800 mio. svenske kr. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet 50 mio. svenske kr.



Ifølge Thomas Honoré er planen, at iStones kompetence inden for e-handel skal udvides til Danmark og Storbritannien som noget af det første. Han fremhæver samtidig, at selskaberne sammen kan skabe den største Dynamics-forretning i Norden.



/ritzau/FINANS