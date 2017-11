Relateret indhold Tilføj søgeagent ALK-Abello Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer ALK-Abello

ALK-Abelló har fået en aftale i stand med de franske sundhedsmyndigheder om pris og tilskud til selskabets tabletvaccine mod husstøvmideallergi, Acarizax.



Det oplyser ALK, der betegner aftalen som "tilfredsstillende".



Tabletvaccinen er i forvejen godkendt i det franske til behandling af allergisk rhinitis og allergisk astma forårsaget af husstøvmider i voksne, hvor behandling med symptomdæmpende medicin ikke har tilstrækkelig effekt.



Også behandling af unge med allergisk rhinitis er godkendt.



Markedsføringstilladelsen blev allerede udstedt i januar 2016, og siden da har ALK været i dialog med myndighederne for at få en aftale. Den er nu endelig i hus, så Acarizax er klar til salg på det franske marked.



- Frankrig er verdens største marked for tabletvacciner, og aftalen om pris og tilskud for Acarizax er det sidste skridt før en lancering af tabletten. Vi glæder os til at gøre denne innovative, nye behandling tilgængelig for alle i Frankrig så hurtigt som muligt i 2018, siger Søren Niegel, koncerndirektør for salg og marketing samt produktion i ALK-Abelló, i en meddelelse til fondsbørsen.



Acarizax blev i 2015 godkendt i Europa til behandling af voksne med husstøvmideallergi og blev også den første tabletvaccine godkendt til behandling af allergisk astma. Tabletvaccinen er i dag markedsført i 12 lande.



/ritzau/FINANS