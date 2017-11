Danske guldfugle går ind i potentielt australsk mega-vindprojekt

Relateret indhold Artikler

Der kan være et dansk fingeraftryk på Australiens første havvindprojekt, hvis alt går som planlagt for Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).



Det danske investeringsfirma er netop blevet partner i projektet, der går under navnet Star of the South, sammen med den hidtidige eneudvikler, australske Offshore Energy.



Star of the South udvikles i havet mellem den australske sydkyst og øen Tasmanien og kan potentielt komme op på 2000 megawatt (MW) i kapacitet. Det er mere end alle eksisterende danske offshore-parker tilsammen.



CIP blev grundlagt af de tidligere Dong-ansatte, der blev kendt som guldfuglene i forbindelse med fyringen af daværende Dong-topchef Anders Eldrup i 2012, da der føg anklager om alt for gavmild aflønning.



Siden gik de solo og startede CIP, der investerer i infrastrukturprojekter, blandt andet på vindmølleområdet med offshore-vindfarmene Veja Mate i Tyskland og Beatrice i Skotland.



I december får de også selskab af Michael Hannibal, der kommer til CIP efter mange år i havmøllebranchen som direktør i blandt andet Siemens' offshore-division.



/ritzau/FINANS