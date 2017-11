Relateret indhold Artikler

Columbus har fremsat et betinget købstilbud på 100 pct. af aktierne i den svenske it-servicevirksomhed iStone, som betegnes som en førende leverandør af forretningsapplikationer og e-commerce-løsninger.



Det oplyser selskabet torsdag.



Købsprisen for de første 51 pct. af aktierne er aftalt til 230 mio. svenske kr., mens de resterende 49 pct. købes successivt i årene 2018, 2019 og 2020 til en gennemsnitlig EBITDA-multipel på 11.



Prisen er dermed afhængig af de økonomiske resultater i selskabet.



- På basis af den foreløbige forretningsplan forventes prisen for de resterende 49 pct. at blive i niveauet 200-340 mio. svenske kr., blandt andet afhængig af hvor hurtigt synergierne kan opnås, skriver Columbus i meddelelsen.



iStone venter i 2017 at omsætte for omkring 800 mio. svenske kr. og generere et driftsresultat (EBITDA) i niveauet 41 mio. svenske kr.



/ritzau/FINANS