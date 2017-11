Vestas henter landechef hos stor konkurrent

Vestas har været på strandhugst hos konkurrenten GE Energy og ansat Peter Cowling som landechef og salgsdirektør for Vestas i Australien og New Zealand.



Hos GE Energy har Cowling de seneste syv år været salgsansvarlig for vindmøller i Stillehavsregionen.



Det skriver branchemediet Energiwatch.



Peter Cowling har tidligere også haft ansættelser hos vindmølleproducenterne Suzlon og NEG Micon.



Vestas har et stærkt fodfæste i Australien, hvor det har installeret møller med en samlet kapacitet på 2931 megawatt - svarende til 57 pct. af landets samlede mølleinstallationer.



/ritzau/FINANS