Millioner af Uber-brugere ramt af hackerangreb

Ubers britiske afdeling har indrømmet, at op mod 2,7 mio. af virksomhedens britiske brugere har fået stjålet personlige oplysninger i et hackerangreb, der ramte Uber sidste år.



Det skriver The Independent.



Uber betalte hackerne 100.000 dollar for at slette de stjålne data og undlade at informere offentligheden om angrebet. Ifølge virksomheden selv er oplysningerne fra sikkerhedslækket ikke blevet brugt til kriminalitet.



- Vi har ikke set nogle beviser på svindel i forbindelse med hændelsen. Vi overvåger de bruger-konti, der blev påvirket af angrebet, og har ekstra fokus på, om de bliver brugt til ulovlige handlinger, skriver Uber i en pressemeddelelse.



Londons borgmester, Sadiq Khan, er rystet over hændelsen og kræver, at Uber reagerer omgående.



- Uber bliver nødt til at informere de ramte kunder med det samme og fortælle, hvilke tiltag der er foretaget for at forhindre, at det her sker igen i fremtiden, siger Sadiq Khan til The Independent.



