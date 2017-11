Milepælsbetaling på 125 mio kr udløser opjustering fra Genmab

En milepælsbetaling på 20 mio. dollar svarende til 125 mio. kr. fra partneren Janssen udløser en opjustering af Genmabs forventninger til omsætningen for 2017.Det skriver biotekselskabet i en fondsbørsmeddelelse onsdag aften. Milepælsbetalingen kommer efter fremskridt i fase III-studiet af Genmabs middel til behandling af knoglemarvskræft daratumumab, der er en klinisk betegnelse for Darzalex.Fra en forventning, der før lød på en omsætning i niveauet 2,11-2,31 mia. kr., forventer Genmab nu en omsætning på mellem 2,24 og 2,44 mia. kr.Biotekselskabet forventer, at indtægterne for 2017 vil lande på mellem 1,19-1,39 mia. kr., hvor forventningen før var på mellem 1,06 og 1,26 mia. kr.Driftsomkostningerne vil dog blive i niveauet 1-1,1 mia. kr., skriver Genmab.Derudover forventer biotekselskabet, at de samlede milepælsbetalinger vil løbe op i 1,09 mia. kr. fra de nuværende 960 mio. kr.Royalties for Darzalex vil dog ikke ændre sig fra det nuværende forventede niveau på 930 mio. kr. til 1,1 mia. kr., lyder det i fondsbørsmeddelelsen. Det er baseret på, at Darzalex i 2017 vil sælge for mellem 1,1 og 1,3 mia. dollar svarende til ca. mellem 6,8 og 8,1 mia. kr.