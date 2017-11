Amazon slår egen rekord: Cyber Monday største shoppingdag nogensinde

Endnu en gang har Amazon slået sin egen salgsrekord.Mandagens shoppingfest Cyber Monday har nemlig slået den hidtidige største salgsrekord, der gik til dagen med navnet Prime Day, der finder sted i sommerhalvåret. Det skriver mediet Techcrunch Ifølge mediet har Amazon ikke offentliggjort salgstal for Cyber Monday, men meldt ud, at kunderne har bestilt "flere hundrede millioner produkter". Alene mindre virksomheder har købt 140 mio. produkter.Amazon har derudover noteret sig, at mobilsalget er steget med mere end 50 pct. på verdensplan sammenlignet med sidste år.Tal fra Adobe viser ifølge Techcrunch, at smartphones generelt stod for salg for 2 mia. dollar svarende til ca. 12,6 mia. dollar på Cyber Monday.Ifølge CNBC viser tal fra Adobe, at det samlede onlinesalg på Cyber Monday løb op i 6,5 mia. dollar svarende til ca. 40 mia. kr. Det gør dagen til den største shoppingdag i amerikansk historie.