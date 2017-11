Vestas-chef: Højere EU-mål vil være positivt for industrien

Det vil være positivt for vindindustrien, hvis EU hæver sit mål for, hvor meget vedvarende energi skal fylde i Europa, som Europa-Parlamentet forslog tirsdag.



Det vurderer Lisa Ekstrand, Head of Global Public Affairs hos Vestas, over for Ritzau Finans på en vindkonference i Amsterdam.



"Det er et godt bud, i forhold til hvad EU-Kommissionen forslog sidste år. Det er et skridt i den rigtige retning. Vi ser det som et bevis på omkostningsreduktion, som vi har set inden for vedvarende energi og særligt vind," siger Lisa Ekstrand.



Europa-Parlamentets energiudvalg stemte tirsdag for, at 35 pct. af EU's samlede energiforbrug i 2030 skal dækkes af vedvarende energi. Det nuværende mål er 27 pct.



EU's energikommissær, Maros Sefcovic, vil ligeledes hæve ambitionerne. Sidste uge forslog han at hæve målet til 30 pct.



"Det europæiske marked var en pioner inden for vindenergi og beskæftiger 250.000 ansatte, men vi har over de sidste par år set, at væksten, som vi har oplevet historisk, er stagneret."



"Det her ville være en fornyet forpligtelse og et positivt tegn over for industrien om, at Europa stadig satser på vedvarende energi," mener Lisa Ekstrand.



EU-landene skal diskutere forslaget på et miljøministermøde i december.



/ritzau/FINANS