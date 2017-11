Relateret indhold Aktieordbog

Arkil præsterede bedre end forudset i tredje kvartal, hvor samtlige geografier og forretningsområder løftede i flok, samtidig med at entreprenørkoncernen slap for problemramte projekter.



Dermed steg overskudsgraden væsentligt til 9,1 pct. fra 5,8 pct. sidste år.



- Der er tale om en overskudsgrad, som ikke er helt sædvanlig i entreprenørkredse, konstaterer administrerende direktør Jesper Arkil og fortsætter:



- Men der er ikke enkelte poster, som jeg kan pege ud som årsag. Det handler om et løft på tværs af koncernens forskellige forretningsområder både i Danmark og i udlandet.



Arkils omsætning steg til 913,8 mio. kr. i tredje kvartal fra 881,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Det blev omsat til et driftsresultat på 83,6 mio. kr. mod et plus på 51 mio. kr. på den post i tredje kvartal 2016.



I årets første ni måneder har Arkil tjent 114 mio. kr. før skat mod et tab på 22,1 mio. kr. i de første ni måneder af 2016.



En del af forklaringen på fremgangen er, at der ikke har været fejlslagne projekter i år, mens de første tre kvartaler af 2016 var belastet af nedskrivninger på enkelte projekter på lige over 67 mio. kr.



Desuden har Arkil læst markedet rigtigt.



- Vi gjorde det sidste år, at vi tilpassede os i forhold til, at vi kunne se, at der ville komme et fald i udbudsmængden på den statslige vejinfrastuktur. I den forbindelse har vi smidt nogle omkostninger, og så har vi indrettet os på, at vi skulle finde vores aktivitet inden for andre områder. Det er lykkedes, siger Jesper Arkil.



USIKKER BRANCHE



Forventningerne til 2017 blev i sidste uge opjusteret til et overskud før skat på 120-150 mio. kr. og for at nå midtpunktet af intervallet skal Arkil bare tjene 21 mio. kr. før skat mod 27 mio. kr. i fjerde kvartal sidste år.



- Vi tror, at vi kan fastholde en pæn "performance" med de sæsonudsving, der nu er. Vi forudsætter selvfølgelig ikke, at der fuldt blus på kedlen i december, for det er der normalt ikke.



- Så vores forventning er, at vi lander inden for intervallet, og når vi har et interval, så hænger det selvfølgelig sammen med, at der er usikkerhed på igangværende projekter og vejrliget. Entreprenørbranchen er bare en branche præget af usikkerhed, og det er vores forventninger udtryk for, siger Jesper Arkil.



Da Arkil gik ind i året, ventede selskabet et overskud før skat på 60-90 mio. kr., men forventningerne blev også opjusteret med 30 mio. kr. kort før offentliggørelsen af regnskabet for andet kvartal.



