Salget står stille i den amerikanske smykkekæde Tiffany

Salget stod stille for den amerikanske juvelerkæde Tiffany & Co. i tredje kvartal af det forskudte regnskabsår 2017/18.Det sammenlignelige salg eksklusive valutaeffekter udviklede sig helt fladt i kvartalet, viser regnskabet onsdag ved middagstid. Til sammenligning havde analytikerne ventet et fald på 0,1 pct. ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.Smykkeproducenten sikrede sig en indtjening på 80 cent per aktie i tredje kvartal, og det er en smule højere end de 76 cent per aktie, som analytikerne havde ventet.På det japanske og amerikanske marked var det sammenlignelige salg, målt i konstante valutaer, fladt i regnskabsperioden, mens salget i Europa faldt med 8 pct. I forretningen for Asien og Stillehavsområdet var der en vækst på 2 pct.Den danske smykkekoncern Pandora gør sig også i samme branche, men det er til lavere priser end hos Tiffany's, så de to selskaber sælger til forskellige segmenter i markedet.Aktien i Tiffany & Co. lukkede tirsdag 0,8 pct. højere./ritzau/FINANS