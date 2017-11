Transportfirmaer klager til Vestager: Mia-redningsplan for Postnord udgør ulovlig statsstøtte

Eksklusivt for kunder

En sammenslutning af transport- og logistikvirksomheder, ITD, er nu så sikre på, at redningsplanen for Postnord udgør ulovlig statsstøtte.



Derfor har de valgt at klage til EU-kommissionen. Redningsplanen står alene den danske stat i 1,4 mia. kr.



"Vi...