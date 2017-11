Vestas deltager som et af flere selskaber i planerne for opførelse af en kæmpe hybrid sol- og vindenergipark i den vestlige del af Australien med eksport af elektriciteten til Indonesien.



Det nye Asian Renewable Energy Hub (AREH) på op til 6 gigawatt er tiltænkt opført i den australske region East Pilbara, hvorfra elproduktionen via søkabler kan transporteres til Indonesien.



Det fremgår af en pressemeddelelse fra Vestas Asia Pacific.



Mens strømmen altså genereres fra Australien, så lægges der op til at fremstille udstyret i Indonesien, hvilket kan tilføje nye typer af job til landet, som i øjeblikket har officielt besøg af den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen.



Den første fase af af AREH-projektet har en indledende omkostning på 10 mia. dollar, hvor der i efterfølgende faser kan inkluderes eksport af vedvarende energi til andre lande i Sydøstasien.



Projektet har ifølge meddelelsen en størrelse, der berettiger til nye produktionsfaciliteter i Indonesien, og projektteamet bag AREH vil nu se på mulighederne for at få tiltrukket partnere til fremstilling, konstruktion og investeringer.



