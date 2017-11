Det kan komme til at koste Scandinavian Tobacco Group op til 30 mio. kr. i år, målt på det justerede driftsresultatet før af- og nedskrivninger, EBITDA, at den britiske tobaksgrossist Palmer & Harvey nu er gået i betalingsstandsning.



Det fremgår af en meddelelse fra den danske tobaksproducent.



Hovedparten af beløbet er tobaksafgifter, som ikke kan refunderes hos myndighederne.



Til gengæld vurderer Scandinavian Tobacco Group, at det har beredskabsplaner på plads til at sikre leverancerne til detailhandelen. Derfor ventes ingen væsentlig effekt på aktiviteterne i Storbritannien.



Forventningerne til 2017 fastholdes. Der ventes dermed fortsat et fald i det justerede EBITDA på mellem 4 og 8 pct. fra 2016, hvor koncernen tjente 1440 mio. kr. på den post.



/ritzau/FINANS