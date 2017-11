Der er gang i ordreindtaget hos vindmølleproducenten Siemens Gamesa i disse dage, hvor der også afholdes konference hos den europæiske brancheforening, Windeurope, i Amsterdam i Holland.



Onsdag løfter Siemens Gamesa sløret for en ordre til det indiske marked, hvor Gamesa i mange år har været den dominerende spiller, på 200 megawatt (MW). Der er tale om en bestilling på 100 styk G114-2,0 MW-møller til et projekt i Poovani i Tamil Nadu-staten i det sydlige Indien.



Ordren kommer efter en midlertidig opbremsning på markedet i Indien, og derfor er bestillingen uhyre vigtig for Siemens Gamesa, oplyser selskabet i en meddelelse.



Projektet ventes idriftsat i februar 2019, fortæller selskabet desuden.



Tirsdag løftede Siemens Gamesa desuden sløret for en gigantisk havmølleordre til det danske marked, hvor Vattenfall opfører tre havmølleparker med en samlet kapacitet på 950 MW.



I den store offshore-ordre er der tale om en bestilling på i alt 113 møller til projekterne Kriegers Flak, Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. I fuld drift skulle de tre parker kunne dække elforbruget hos mere end en million danske husstande.



/ritzau/FINANS