Den britiske drikkevareproducent Britvic har fremvist stærke foreløbige regnskabstal for helåret, og det sikrer aktien en plads i den europæiske top onsdag formiddag.



Selskabet, der særligt er kendt for at producere sodavand, frugtjuice og iste, løftede omsætningen med 7,7 pct. til 1540,8 mio. pund.



Det ordinære driftsresultat viste i helåret en fremgang på 5,1 pct. til 195,5 mio. pund, og det er omkring 4 pct. højere, end analytikerne havde ventet ifølge data indsamlet af Bloomberg News.



De foreløbige regnskabstal viste desuden en overraskende høj vækst i indtjeningen på 7,3 pct. til 52,9 pence per aktie i drikkevareproducenten, som blandt andet distribuerer Pepsi Cola, Lipton og Mountain Dew.



Særligt det brasilianske marked udviklede sig positivt, og på stort set alle markeder var der fremgang, mens kun Frankrig skilte sig negativt ud i 2017.



Selskabet har ikke meldt forventninger ud til 2018, og det skyldes særligt usikkerhed i forbindelse med introduktionen af en ny afgift på sodavand og andre drikkevarer med tilsat sukker i Storbritannien i april næste år.



Britvic-aktien stiger 6,3 pct. på børsen i London onsdag formiddag, og det er nok til en førsteplads i det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks.



/ritzau/FINANS