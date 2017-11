Kontraktforhandlingerne om raterne på ruterne mellem Asien og Europa er lige begyndt for containerrederierne, men allerede tidligere i denne uge meldte den franske Maersk Line-konkurrent, CMA CGM, om udsigt til lavere rater næste år.



På en telekonference bekræftede selskabets ledelse, at de tidlige forhandlinger om kontrakterne indtil videre ser ud til at medføre rater, der er en smule under niveauet i 2017, og det skaber usikkerhed blandt investorerne - også i A.P. Møller-Mærsk.



- Mens kundetilbagemeldingerne på efterspørgslen er opløftende, havde ledelsen svært ved at forklare, hvorfor den går med til lavere rater - ud over at understrege et fokus på at overgå de øvrige selskaber i sektoren.



- Det er fortsat tidligt i forhandlingsperioden, men denne usikkerhed er helt klart uhensigtsmæssig for investorernes tillid, skriver Credit Suisse i en analyse og tilføjer, at meldingerne fra det franske rederi står i kontrast til Hapag-Lloyds forventning om uændrede til let stigende rater.



På trods af en aftagende vækst i volumen forudser CMA CGM fortsat en fremgang i driftsresultatet, EBIT, i fjerde kvartal af 2017 i forhold til samme periode sidste år hjulpet af højere rater i kvartalet.



MÆRSK-PROGNOSE SÆNKES MÅSKE



I en analyse noterer Jyske Banks analytiker Frans Høyer, at væksten i flåden ventes at lande på 3,6 pct. i år inklusive både udskudte nybygning leverancer og skrotninger.



Han peger desuden på, at Maersk Lines flåde forblev på et højt niveau i oktober, og at det kan få betydning for bankens prognoser.



- Medmindre niveauet falder, bliver vi nødt til at sænke vores allerede lave EBITDA-prognose for Line dækkende fjerde kvartal 2017 med yderligere 200 mio. dollar, skriver han.



Ifølge Jyske Bank vurderede det franske containerrederi desuden, at flåden vil stige med 4,7 pct. næste år, mens nybygningsleverancerne vil aftage til mellem 1-2 pct. i 2019. Den sidstnævnte vurdering er bankens analytiker ikke enig i.



- Tanken er lokkende. Holder efterspørgselsvæksten sig, er der bedre tider på vej for rederierne om et til halvandet år. Billedet støttes dog ikke, af det vi ser om leveringer berammet for 2019, som i de seneste måneder har vist tydelig opgang, skriver han i analysen.



Mærsks B-aktie stiger 2,7 pct. til 10.770 kr. onsdag formiddag.



/ritzau/FINANS