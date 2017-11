ALK-Abellós koncerndirektør for produktion, Helle Skov, fratræder sin stilling. Det sker ifølge den danske allergivirksomhed efter gensidig aftale.



I stedet vil Søren Nigel, koncerndirektør med ansvar for salg og marketing, med øjeblikkelig virkning overtage ansvaret efter Helle Skov og vil derved fremover være koncerndirektør for salg og marketing samt produktion, fortæller ALK i en meddelelse.



- Jeg vil gerne takke Helle for hendes indsats i ALK og ønsker hende held og lykke med hendes fremtidige karriere, siger Carsten Hellmann, administrerende direktør i ALK, og fortsætter:



- Søren Niegel er det ideelle valg til at overtage det ekstra ansvar som leder af ALK's produktion på et tidspunkt, hvor vi forbereder lanceringen af en ny vækststrategi, der indebærer en mere robust og effektiv produktion og optimeringer af produktporteføjlen – et projekt, der kræver et tæt samarbejde mellem produktion og salg og marketing.



Helle Skov har været ansat hos ALK i tre år.



/ritzau/FINANS