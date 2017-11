Novo Nordisk: Ny topchef vil generobre tronen på markedet

Relateret indhold Artikler

Novo Nordisks nye administrerende direktør, Lars Fruergaard Jørgensen, vil sikre selskabets dominans på markedet for udvikling af diabetesmedicin og vil etablere medicinsk behandling af fedme som et væsentligt terapiområde.



Det skriver Jyllands-Posten Erhverv.



Ifølge Lars Fruergaard Jørgensen var Novo Nordisk ramt af en tillidskrise sidste år, blandt andet på grund af en intern magtkamp om hvem der skulle overtage direktørposten fra den daværende direktør, Lars Rebien Sørensen, en lav aktiekurs, og en mistillid til medicinalindustrien på Novo Nordisks vigtigste marked, USA.



"For et år siden stod vi i en krise. En tillidskrise. Da jeg gik ind i året, var det vigtigt for mig, at vi leverede på det, vi havde lovet. Tillid er noget, man bygger op over lang tid ved at være troværdig og gøre det, man siger."



"Det har været rigtigt vigtigt for mig, at vi i 2017 på de forskningsmæssige data og på vores kvartalsregnskaber har indfriet forventningerne. Det synes jeg, at vi indtil nu er lykkedes meget godt med," det siger Lars Fruergaard Jørgensen til Jyllands-Posten.



Lars Fruergaard Jørgensen har, efter at han blev udpeget som direktør i selskabet, sat nye mål, som han ønsker at opfylde, mens han sidder i direktørstolen. Blandt andet vil han styrke Novo Nordisks lederskab på diabetesområdet og øge selskabets markedsandele.



Yderligere ønsker han at kunne bidrage til en udvikling af diabetesmarkedet, så læger udvikler en forståelse for, at fedme kan behandles medicinsk. Herved skal fedme også etableres som et væsentligt terapiområde.



/ritzau/FINANS