Vestas-projekt på 180 megawatt i Thailand har finansieringen på plads

Et projekt med Vestas-møller med en kapacitet på 180 megawatt (MW) i Thailand skrider frem.



Det sker, efter at udvikleren bag, Wind Energy Holding, onsdag kunne berette, at det nu har fået finansieringen helt på plads til i alt fem vindparker med en samlet kapacitet på 450 megawatt.



Vestas skal i henhold til aftalen levere 60 møller af typen V136-3.0 MW, hvilket svarer til den ordre, som Vestas allerede i august annoncerede i Thailand - uden dengang at sætte hverken navn på kunde eller projektet.



De resterende møller til projekterne skal leveres af GE i form af 90 møller af typen GE 3.43-137.



Konstruktion af parkerne er startet og ventes at kunne blive idriftsat i perioden fra andet kvartal 2018 til første kvartal 2019.



/ritzau/FINANS