Finanshuset Bryan Garnier har skåret en ordentlig luns af kursmålet for aktien i Genmab, som der ikke længere ses helt så stort et potentiale i.



Kursmålet sænkes med knap 400 kr. - eller omkring 19 pct. - til 1680 kr. Anbefalingen er dog fortsat i positivt terræn på "køb".



Det fremgår af data fra Bloomberg News, som dog daterer ændringen til mandag den 27. november.



Genmab-aktien har haft en svær periode de seneste tre måneder, hvor den er gået tilbage med godt 13 pct. Set over hele 2017 er aktien dog steget godt 3 pct.



Tirsdag lukkede Genmab i 1213 kr. efter et plus på 1,9 pct. over dagen.



/ritzau/FINANS