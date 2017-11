Pandora vil offentliggøre 2017-omsætning til januar

Forud for Pandoras kapitalmarkedsdag 16. januar vil smykkeselskabet udsende en såkaldt handelsopdatering, hvor salget for hele 2017 bliver afsløret. Det fortæller Martin Kjærsgaard Nielsen, der er koncernpressechef hos Pandora, i en mail til Ritzau Finans."Ved at sende en "trading statement" ud forud for Pandoras kapitalmarkedsdag ønsker vi at undgå, at investorarrangementet overskygges af spekulationer om, hvorvidt Pandora når "guidance" for 2017.""Dermed får investorerne bedre mulighed for at koncentrere sig om kapitalmarkedsdagen, der blandt andet handler om Pandoras ambitioner for fremtiden," skriver Martin Kjærsgaard Nielsen.Ifølge koncernpressechefen vil selskabet endnu ikke lægge sig fast på, om det skal til at være en fast praksis eller ej, at det udsender en handelsopdatering forud for kapitalmarkedsdage såvel som regnskabsoffentliggørelser.Pandora præsenterer regnskab for fjerde kvartal og dermed også for hele regnskabsåret 2017 den 6. februar./ritzau/FINANS