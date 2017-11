Analytiker: Siemens er en spids foran på havvindmøller

Relateret indhold Artikler

Det blev i sidste ende tyske Siemens Gamesa, der blev valgt som leverandør til de tre kommende danske havvindparker ved Vesterhavet og på Østersøen.



Energiselskabet Vattenfall har indgået aftale med Siemens Gamesa om levering, opstilling og servicering af 113 store turbiner, hver med en kapacitet på otte megawatt.



Og at det netop var Siemens, der løb med ordren, undrer ikke chefanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank.



- Ikke når man ser, hvad Siemens har opført af havvindmøller de senere år.



- De var i mange år den eneste seriøse aktør på det her område, og det høster man fortsat frugterne af.



- Det er afprøvede møller, og de ved, hvad de laver, så der er ikke noget at sige til, at de får ordrer på den baggrund, siger Jacob Pedersen.



Han understreger dog, at Siemens ikke har markedet for sig selv. Vestas-samarbejdet med japanske Mitsubishi har også fået konkurrencedygtige havvindmøller i sortimentet.



- MHI Vestas Offshore ligger hverken stille eller er sat bagud af dansen.



- De har allerede i dag vundet mange ordrer og er foretrukket leverandør på en række andre projekter. Så mange uger er det jo heller ikke siden, at de indgik aftale på et andet projekt, siger han.



Ifølge Jacob Pedersen ligger MHI Vestas' muligheder i, at man i dag tilbyder en havvindmølle med en kapacitet på 9,5 megawatt - altså mere end Siemens Gamesa tilbyder lige nu.



Der er dog ingen udsigt til let tjente penge i en branche, der dikteres af de afregningspriser, som energiselskaberne vinder ordrer på



- Priserne går kun én vej, og det er nedad. Senest så vi Dong Energy vinde et udbud, hvor man bil producere havvind helt uden tilskud fra staten.



- Derfor vil der også fortsat være knivskarp konkurrence på det her område, og der er også vindmøller, der skal kraftigt ned i pris, siger han.



Tyske Siemens købte tilbage i 2004 den danske vindmøllevirksomhed Bonus og omdøbte den til Siemens Wind. I juni sidste år fusionerede virksomheden med spanske Gamesa.



En stor del af produktionen og udviklingen foregår fortsat i Danmark, blandt andet i Aalborg.



Virksomheden har de senere år dog gennemført flere fyringsrunder, ligesom man i februar lukkede vingefabrikken i Engesvang nær Silkeborg.



For nylig meddelte Siemens Gamesa, at man ville nedlægge yderligere 6000 ansatte, hvoraf en del skal findes i Danmark.



/ritzau/