Togleverandør rejser krav mod letbane for kontraktbrud

Mens Aarhus Letbane stadig venter på grønt lys fra Trafikstyrelsen til at medtage passagerer, er der nu dukket et nyt problem op.



Selskabet, der leverer tog og skinner til Aarhus Letbane, Asal-konsortiet, har rejst et økonomisk krav mod letbanen.



Kravet rejses, fordi der endnu ikke er kommet gang i testkørsler på strækningen fra Aarhus til Odder.



Det skyldes uenighed mellem letbanen og Trafikstyrelsen om, hvordan disse test skal foregå.



- I mellemtiden kan Asals testspecialister ikke komme videre med deres arbejde. Asal-konsortiet har derfor sendt et krav til Aarhus Letbane for denne kontraktforseelse, skriver Aarhus Letbane i et statusnotat på hjemmesiden.



- Af kontraktuelle årsager kan Aarhus Letbane ikke oplyse størrelsen af konsortiets krav, hedder det.



Letbanen ønsker at gennemføre testkørsler på strækningen ved at afspærre de veje, der krydses af banen.



Det har politi og Arbejdstilsynet sagt god for. Men Trafikstyrelsen har ifølge letbanen afvist at give tilladelse til, at testen kan foretages på den måde.



Styrelsen mener, at Odderbanen er en eksisterende strækning og således falder inden for styrelsens myndighedsområde, ikke Arbejdstilsynets.



Dermed skal styrelsen ansøges om testtilladelser for samtlige af Odderbanens overkørsler.



Mens denne uenighed står på, kan specialisterne fra Asal-konsortiet, der skal testkøre togene, ikke komme videre med deres arbejde.



Det er ikke det eneste krav, der er rejst under den lange vej frem til ibrugtagningen af letbanen.



Letbanen har tidligere bebudet, at man vil rejse et økonomisk krav mod operatøren Keolis for manglende sikkerhedsgodkendelse.



Det var netop denne mangel, der gjorde, at Trafikstyrelsen aflyste den stort anlagte åbning af letbanen 23. september med dags varsel.



I sidste uge blev der holdt møde mellem Trafikstyrelsen og ejerne af letbanen, Aarhus Kommune og Region Midtjylland.



Her var meldingen, at styrelsen forventer at kunne give grønt lys til, at der fra uge 50 kan køres med passagerer på strækningen fra Aarhus H til Aarhus Universitetshospital.



Letbanen ønsker ikke at uddybe yderligere om det økonomiske krav fra Asal-konsortiet. Konsortiet er tirsdag formiddag heller ikke vendt tilbage med svar på Ritzaus spørgsmål.



/ritzau/