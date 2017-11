Vestas får ordre på 100 MW til USA

Midt i virakken om et muligt støttestop er det alligevel lykkedes Vestas at få en ordre i hus i USA.



Kunden Capital Power har bestilt 29 af Vestas' V126-vindmøller med en kapacitet på 3,45 megawatt (MW) hver til New Frontier-projektet i staten North Dakota.



Vindfarmen på 100 MW skal installeres i tredje og fjerde kvartal af 2018, og herefter skal Vestas stå for vedligeholdelsen af møllerne med en "flerårig" aftale i Vestas' dyreste prisklasse, AOM 5000.



Det amerikanske vindmarked har den seneste måned været rystet af planer om at skære i støtten til vedvarende energi i form af den såkaldte PTC-ordning. Et forslag om at beskære PTC'en kraftigt i Repræsentanternes Hus blev dog mødt af planer i Senatet om at fortsætte ordren i sin nuværende, gradvist udfasende form.



Politikere i Senatet debatterer skatteplanerne tirsdag og de næste dage i Washington.



