Ledelsesrokade i Mærsk: Fokus flytter fra opsplitning til shipping

A.P. Møller-Mærsk flytter med ledelsesrokaden fokus væk fra opsplitningen og over mod kerne-området, transport- og logistik.



"Det første år med den to-årige opsplitningsplan er gået. Ledelsen har brugt megen tid på oprydning, og der er stadig oprydning tilbage i form af Maersk Drilling der mangler at blive udskilt, men jeg læser det her som en tegn på, at Mærsk er klar til at flytte fokus over på kerneforretningen," siger Morten Imsgard, senioranalytiker i Sydbank



Tirsdag morgen annoncerede A.P. Møller-Mærsk, at direktionen i Mærsk bliver udvidet fra de nuværende tre personer til seks personer.



De tre tilføjelser, der skal gøre den hidtidige ledelse med topchef Søren Skou spidsen, er nemlig alle tre fra erfarne hænder fra transportdivision.



De tre er Vincent Clerk, kommerciel direktør i Maersk Line, Søren Toft, operationel direktør i Maersk Line og Morten Engelstoft, direktør for APM Terminals.





"Det er nogle af dem der virkelig har fingeren på pulsen, der bliver indlemmet i direktionen. Hvis der var nogen, der var i tvivl, så er der et kæmpe fokus på at drive transport-divisionen og skabe en verdensklasseaktør i den branche," siger Morten Imsgard. Han tilføjer:



"Og der må man sige, at det jo ikke var en verdensklasse præstation, vi så i den sidste regnskab, hvor tingene ikke så for godt ud."



Mens det generelle markeder for container-shipping steg, så oplevede Mærsk, at container-fragten faldt i tredje kvartal.



Ny generation kommer til



Men hvis udvidelsen af direktionen udgør et øget fokus på Mærsks kerneområde, transport og logistik, så påpeger andre, at udvidelsen også tager en ny generation helt ind i topledelsen.



"Det her er rettidig omhu. Mærsk er i gang med at sørge for at de fremtidige topchefer bliver udviklet," vurderer Lars Jensen, adm. direktør i analysehuset Sea Intelligence og selv tidligere Mærsk-mand. Han peger på, at det dog ikke er noget dramatisk over udvidelsen af topledelsen i Mærsk.



"Jeg tror ikke, det betyder at rokade i topledelsen er på vej. Mærsk har en tradition for at udvikle deres egne ledelses-talenter og det er det som sker her," siger Lars Jensen.