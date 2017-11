Chr. Hansen-formand.: Vi havde håbet at Cees havde taget et par år mere

Relateret indhold Artikler

Bestyrelsen i Chr. Hansen havde håbet på, at topchef Cees de Jong var blevet i sin stilling lidt længere, men må nu på jagt efter hans afløser.



Den 56-årige hollænder har meddelt, at han ønsker at forfølge en bestyrelseskarriere uden for Chr. Hansen, og det er en melding, som bestyrelsen er ærgerlig over, men som nok ikke kommer helt overrumplende, fortæller bestyrelsesformand Ole Andersen, der også har fuld forståelse for Cees de Jongs bevæggrunde.



- Vi er selvfølgelig bekendt med, at hans familie bor i Amsterdam, og jeg har også løbende haft samtaler med Cees, hvor min tolkning har været, at vi nok ikke skulle regne med, at han var her de næste fem år. Men vi havde nok håbet på et par år mere, siger Ole Andersen.



Når det nu skulle være, glæder Ole Andersen sig til gengæld over, at Cees de Jong fortsætter i jobbet, indtil afløseren er fundet. Hvor lang tid, det vil tage, er svært at sige.



- På den ene side ønsker vi, at processen bliver så kort som overhovedet muligt for at mindske usikkerheden, men på den anden side ønsker vi også at finde den bedste kandidat til Chr. Hansen, siger Ole Andersen, der ikke vil yderligere ind på selve søgeprocessen.



- Nu sættes den i gang, og jeg kommer ikke til at kommentere den mere, før vi har resultatet, lyder det fra bestyrelsesformanden, der af samme årsag heller ikke vil ind på, hvilken type kandidat, der foretrækkes.



Cees de Jong selv siger til Ritzau Finans, at beslutningen er et udtryk for, at han vælger familien til og ikke jobbet fra.



- Jeg vil gerne tilbringe mere tid med min kone og familie i Holland. Min kone har ikke fundet arbejde i Danmark, og vi blev gift i 2012, lige før jeg tog jobbet i Chr. Hansen, så nu er det tid til at tage tilbage, fortæller 56-årige Cees de Jong.



I Cees de Jongs tid i Chr. Hansen er aktien mere end fordoblet fra kurs 223 i april 2013 til en lukkekurs på 575,50 kr. mandag.



Tirsdag indleder den dog dagen med at falde 4 pct. til 552,50 kr. oven på nyheden om det forestående direktørskifte.



/ritzau/FINANS