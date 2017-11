Chr. Hansen-aktien dykker kraftigt efter chef-exit

Der er solide tæsk fra morgenstunden til ingrediensgiganten Chr. Hansen, efter at topchefen Cees de Jong netop har meddelt, at han stopper. Aktien dykker med 4-5 pct. i de første minutters handel, og er dermed klart den mest tabende aktie i C20 Cap-indekset, der dog også generelt er malet i røde farver.Investorerne har ikke haft lang tid til at vænne sig til et Chr. Hansen liv uden Cees de Jong, for nyheden kom for bare en time siden.Og selv om Cees de Jong fortsætter på posten, indtil en afløser er fundet, så straffer investorerne altså Chr. Hansen aktien.Der er dog tale om en af de mest stigende aktier i C20 i år med en kursstigning på 48 pct. Kun DSV er steget mere.Og i Cees de Jongs fem år lange regeringstid i Chr. Hansen er aktien steget med mere end 180 pct. til de omkring 550, som aktien er værd på fondsbørsen tirsdag morgen.