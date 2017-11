Mærsk venter Hamburg Süd-køb på plads torsdag efter koreansk grønt lys

Maersk Lines køb af konkurrenten Hamburg Süd ventes at falde på plads på torsdag. Det oplyser containerrederiet, flagskibet i A.P. Møller-Mærsk, til Ritzau Finans.



Tirsdag blev den sidste eksterne forhindring ryddet af vejen, da myndighederne i Sydkorea har givet deres velsignelse til opkøbet - dog med betingelser. Oven på godkendelser i Kina og Colombia tidligere i november er alle 23 nødvendige lande nu krydset af på Maersk Lines dosmerseddel.



Sydkoreas konkurrencekontor, KFTC, stiller som betingelse, at Maersk Line og Hamburg Süd skal trække sig ud af eller undlade at forlænge visse rederialliancer på ruter fra Fjernøsten til og fra Mellemamerika, Caribien og den sydamerikanske vestkyst.



- Som en del af den løbende dialog med KFTC har vi tidligere accepteret de nævnte tiltag. Forpligtelserne træder i kraft, når handlen lukkes, skriver Maersk Line.



Rederiet forventer at have alting i hus på torsdag, når alle indbyrdes betalinger og kontrakter mellem A.P. Møller-Mærsk og sælgeren, Oetker-gruppen, er på plads.



KØB MED SYNERGIER



Maersk Line annoncerede købet af Hamburg Süd, i øjeblikket verdens tiendestørste containerrederi, i december 2016 og afslørede senere købsprisen på 3,7 mia. euro (27,5 mia. kr.).



Købet skal gøre Mærsk-rederiet, der i forvejen er verdens største med en markedsandel på 16,7 pct. ifølge Alphaliner, endnu større og dermed endnu bedre rustet i konkurrencen med rivaler som MSC, CMA CGM, Cosco og Hapag-Lloyd.



Hamburg Süd har 2,6 pct. af verdensflåden, og det samlede rederis kapacitet på 19,3 pct. vil derfor give et forspring på næsten 5 pct.point til næststørste spiller.



Efter købet vil Maersk Line finde årlige besparelser på 350 til 400 mio. dollar ved at flette de to rederiers respektive netværk tættere sammen, ved at i højere grad benytte Mærsk-ejede havne samt ved at slå visse funktioner på landjorden sammen.



Hamburg Süd, der omsatte for 6,2 mia. dollar i 2016, skal dog efter planen sejle videre under eget navn og farver samt med fortsat hovedsæde i det nordtyske.



Mærsk vil offentliggøre flere detaljer om købet på en kapitalmarkedsdag i februar i København.



/ritzau/FINANS