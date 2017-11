Chr. Hansens topchef stopper

En af Danmarks største og meget succesrige virksomheder, ingrediensgiganten Chr. Hansen, mister nu sin topchef, Cees de Jong.Det skriver Chr. Hansen i en fondsbørsmeddelelse. Hollænderen har siddet ved roret i fem år, men nu vil han jagte en karriere som bestyrelsesmedlem uden for Chr. Hansen, der har en markedsværdi på 76 mia. kr. i dag."Chr. Hansen har et unikt kompetencegrundlag og udsigt til stærk vækst, og det er, og har været, et stort privilegium at stå i spidsen for forretningen siden 2013. Virksomheden og dens medarbejdere har skabt fremragende resultater," siger Cees de Jong.Han bliver dog siddende i hjørnekontoret i Hørsholm, indtil Chr. Hansen har fundet en afløser, og den proces er allerede startet. Ole Andersen, formand for bestyrelsen i Chr. Hansen Holding A/S, tager Cees de Jongs opsigelse til efterretning."Cees har gjort et fantastisk stykke arbejde for Chr. Hansen og aktionærer, medarbejdere og andre interessenter," siger Ole Andersen.Han tilføjer, at hollænderen har ydet sin store del i udviklingen af strategien og væksten i ingredienskoncernen, der omsætter for 8 mia. kr. om året.Bortset fra DSV er Chr. Hansen den virksomhed i C20 Cap indekset, der er steget mest i år - nemlig med hele 47 pct."Når Cees de Jong forlader Chr. Hansen, vil det være en langt stærkere virksomhed, end da han tiltrådte, og med spændende fremtidsperspektiver. Jeg ser derfor frem til at finde og udpege en ny administrerende direktør for Chr. Hansen blandt de meget stærke kandidater, der utvivlsomt vil være til denne attraktive stilling," lyder det fra Ole Andersen.