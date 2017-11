Mærsk får betinget godkendelse til Hamburg Süd-køb i Sydkorea

Relateret indhold Artikler

Maersk Lines køb af rederiet Hamburg Süd er kommet et skridt tættere på at blive til virkelighed. Myndighederne i Sydkorea har nemlig givet deres velsignelse til opkøbet - dog med betingelser.



Sydkoreas konkurrencekontor, FTC, har nemlig krævet, at Maersk Line og Hamburg Süd skal trække sig ud af sine alliancer på ruter fra fjernøsten til og fra Mellemamerika, Caribien og den sydamerikanske vestkyst. Det skriver Bloomberg News og nyhedsbureauet Yonhap.



Tidligere i november fik Maersk Line også en betinget godkendelse i Kina, som også afhang af, at rederierne trak sig fra visse samarbejdsaftaler.



På det tidspunkt fortalte Mærsk, at kun Sydkorea og Colombia manglede at give grønt lys til opkøbet, som ventes gennemført inden udgangen af året.



